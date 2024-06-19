نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 15 ألف دولار.. أمير الكويت يوجه بتعويض أسر ضحايا حريق المنقف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أمر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، بدفع تعويض مالي بـ15 ألف دولار، لذوي ضحايا حريق المنقف.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية اليوم الأربعاء عن مصدر حكومي أن مبلغ التعويض المقرر صرفه بتعليمات أميرية لأسر ضحايا حريق بناية المنقف يقدر بـ 15 ألف دولار لكل أسرة.

وقال المصدر ان مبالغ التعويضات ستسلم إلى سفارات الضحايا والتي بدورها ستسلمها إلى أهالي الضحايا.

ويُذكر أن حريق المنقف الذي اندلع في 12 يونيو (حزيران) الجاري، خلف 49 قتيلًا، بين 45 هنديًا، و3 فلبينيين، في حين لم تعلن السلطات هوية الضحية الأخيرة.واندلع الحريق في مبنى يقطنه عمال وافدون، خاصة من الهند، وكان يضم نحو 150 ساكنًا.

وبالإضافة إلى التعويض المالي، أمر أمير الكويت أيضًا بملاحقة ومحاسبة المسؤولين الذين تسببوا في الكارثة.