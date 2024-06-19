العالم اليوم - مع ارتفاع درجات الحرارة.. هكذا يمكنك الحفاظ على برودة هاتفك

انتم الان تتابعون خبر مع ارتفاع درجات الحرارة.. هكذا يمكنك الحفاظ على برودة هاتفك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 يونيو 2024 06:24 مساءً - مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات عالية، تزداد الحاجة إلى تبريد الهواتف الذكية التي قد تتعرض للضرر أو حتى التلف بسبب "السخونة".

وتم تصميم أنواع عديدة من الهواتف الذكية بحيث تعمل في درجات حرارة تتراوح ما بين صفر إلى 35 درجة مئوية تقريبا، وفق "سامسونغ" و"أبل".

ويمكن أن يؤدي ترك الهاتف الذكي في ظروف شديدة الحرارة إلى:

تغيير سلوك الجهاز في محاولة منه لتبريد نفسه.

تقصير عمر البطارية بشكل دائم.

إتلاف أجزاء من الجهاز.

إذا أصبح الجهاز ساخنا، فقد تتعطل بعض الميزات.

في الظروف القاسية، قد يتعطل الجهاز عن العمل تماما بصورة مؤقتة.

أما أهم الأساليب اللازمة للتعامل مع سخونة الهاتف فهي: