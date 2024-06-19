حزب الله: تدمير التجهيزات التجسسية الإسرائيلية في شمال إسرائيل

جدة - نرمين السيد - حزب الله يستهدف مستوطنات إسرائيل أعلن حزب الله البناني بعد ظهر اليوم الأربعاء، استهداف التجهيزات التجسسية في موقع المطلّة، شمال إسرائيل على بعد 6 كيلومتر عن الحدود مع لبنان ‏بالأسلحة، وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".



من جهة أخرى ذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران المسير الإسرائيلي نفذ قرابة الثالثة وعشر دقائق من بعد ظهر اليوم عدوانا جويا حيث شن غارة مستهدفا حرج الراهب غرب بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل.

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