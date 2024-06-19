نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. حريق ضخم في مدينة وجدة يطال مجموعة واسعة من المحال التجارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اندلع صباح اليوم الأربعاء حريق ضخم طال مجموعة واسعة من المحلات التجارية بين حيي مير علي والسي لخضر بمدينة وجدة في المغرب.

ووفقا للسلطات المغربية طال الحريق عدة متاجر منها سوق لبيع الخضر والفواكه والأفرشة وبضائع مختلفة.

وبحسبما أوردته وكالة "هسبريس" المغربية فإن الشرارة الأولى للحريق انطلقت في نحو الساعة 8:30 من صباح اليوم قبل أن تتوسع النيران داخل السوق ومحيطه.

وفور إشعارها، تدخّلت عناصر الوقاية المدنية لتتمكّن من إخماد الحريق بالكامل في نحو الساعة 10:00 صباحا، فيما تواصل إزالة مخلفاته لتجنّب تجدّد النيران.

وفتحت مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن وجدة، معززة بعناصر من الشرطة التقنية والعلمية، تحقيقا في أسباب اندلاع الحريق

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