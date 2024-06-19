نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واشنطن تلغي اجتماعًا مع مسؤولين إسرائيليين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مسؤولان أمريكيان، اليوم الأربعاء، إن البيت الأبيض ألفى اجتماعًا أمريكيًا إسرائيليًا رفيع المستوى حول إيران كان مقررًا يوم الخميس بعد أن نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مقطع فيديو يوم الثلاثاء، زعم فيه أن الولايات المتحدة تحجب المساعدات العسكرية.

وقال المسؤولان إن "كبار مستشاري الرئيس بايدن غضبوا من الفيديو، وهي رسالة سلمها المبعوث الأمريكي عاموس هوشستين شخصيًا لنتانياهو في اجتماع بعد ساعات من نشره، ثم قرر البيت الأبيض أن يذهب أبعد من ذلك بإلغاء اجتماع الخميس"، حسب موقع "إكسيوس".

وقال مسؤول أمريكي: "هذا القرار يوضح أن هناك عواقب لمثل هذه الأعمال المثيرة".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن "الأمريكيين غاضبون، فيديو نتانياهو تسبب في أضرار جسيمة".

وكان بعض المسؤولين الإسرائيليين في طريقهم بالفعل إلى واشنطن عند إلغاء الاجتماع.

وقال المسؤولان للموقع إن الاجتماع ألغي لإرسال رسالة عن الفيديو. وأشار مسؤول ثالث إلى أن الاجتماع تأجل ولم يلغ، بسبب "مشكلة في الجدولة".

ونتانياهو، قال في الفيديو: "من غير المعقول أن تحجب الإدارة الأمريكية في الأشهر القليلة الماضية الأسلحة والذخائر عن إسرائيل".

وفي العلن، أعرب البيت الأبيض عن حيرته. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير عن إيقاف شحنة واحدة فقط من الأسلحة منذ بداية الحرب، وقالت: "حقًا لا نعرف ما الذي يتحدث عنه".

وأكد مسؤول إسرائيلي أن البيت الأبيض أبلغ إسرائيل بالقرار.

وحسب إكسيوس "أصبحت العلاقات بين فريقي بايدن ونتانياهو أكثر توترًا من أي وقت مضى منذ بداية الحرب في غزة" في 7 أكتوبر.