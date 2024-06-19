العالم اليوم - الهند توافق على إنشاء ميناء يعزز التجارة مع أوروبا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 يونيو 2024 08:18 مساءً - وافق مجلس الوزراء الهندي، الأربعاء، على إنشاء ميناء مياه عميقة جديد قالت الحكومة إنه سيكون جزءا مهما من خطة لربط الدولة الآسيوية بأوروبا عن طريق البحر وخطوط السكك الحديدية عبر الشرق الأوسط.

وقال وزير الإعلام أشويني فايشناو للصحفيين إنه سيتم بناء ميناء فادافان على الساحل الغربي للهند على بعد نحو 150 كيلومترا من العاصمة المالية مومباي بتكلفة 762 مليار روبية هندية (9.14 مليار دولار).

وأضاف فايشناو أن الميناء سيتضمن محطات لاستيعاب "السفن العملاقة" ومحطات للنفط والسيارات والواردات الأخرى بقدرة سنوية تبلغ 298 مليون طن. وأشار إلى أن البناء سيتم على مرحلتين وأن من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول عام 2029.

وقال فايشناو "سيكون هذا جزءا لا يتجزأ من الممر بين الهند والشرق الأوسط"، في إشارة إلى خطة جرى إعلانها في سبتمبر على هامش قمة دول مجموعة العشرين في نيودلهي.

وأضاف "سيؤدي ذلك لمضاعفة النشاط الاقتصادي في المستقبل بشكل كبير".