العالم اليوم - خسائر شركات العقارات والتكنولوجيا تهبط بأسهم أوروبا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 يونيو 2024 08:18 مساءً - أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض، الأربعاء، بفعل خسائر شركات العقارات والتكنولوجيا في حين دعمت مكاسب شركات التعدين الأسهم البريطانية مع احتواء أثر بيانات التضخم.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا بنحو 0.2 بالمئة مع هبوط مؤشر قطاع العقارات 1.2 بالمئة ومؤشر أسهم التكنولوجيا 1.1 بالمئة.

وحقق مؤشر أسهم المواد الأولية أفضل أداء بين القطاعات بعد صعوده 0.6 بالمئة بفضل انتعاش أسعار المعادن.

وعوض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني خسائره في وقت سابق من جلسة التداول وأغلق على ارتفاع بنحو 0.2 بالمئة.

وأظهرت بيانات أن التضخم في بريطانيا عاد في مايو إلى النطاق المستهدف عند اثنين بالمئة للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات رغم استمرار ضغوط الأسعار الأساسية التي قد تدفع بنك إنجلترا (البنك المركزي) إلى الانتظار لفترة أطول قبل خفض سعر الفائدة.

وتترقب الأسواق حاليا قرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية في بريطانيا والنرويج وسويسرا الأسبوع الجاري.

وشهدت الأسهم الأوروبية خسائر حادة الأسبوع الماضي بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إلى انتخابات مبكرة.

وأغلق المؤشر كاك 40 الفرنسي منخفضا بنحو 0.8 بالمئة.

وكانت مستويات التداولات منخفضة اليوم الأربعاء في ظل إغلاق الأسواق الأميركية بالتزامن مع عطلة رسمية.