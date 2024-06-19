نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتحدث باسم جيش الاحتلال: حركة حماس هي فكرة لا يمكن القضاء عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، اليوم الأربعاء، بأن حركة "حماس" هي فكرة لا يمكن القضاء عليها، مشددا على أنه لا يمكن إعادة كل المختطفين بالوسائل العسكرية.

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية قال هاغاري: "حماس فكرة وحزب وهي مغروسة في قلوب الناس ومن يعتقد أن بإمكاننا إخفاءها فهو مخطئ"، مضيفا "الكلام عن القضاء على حماس خداع للجمهور".

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نحن ندفع ثمنا باهظا في الحرب لكننا لا يمكن أن نبقى صامتين".

وقال هاغاري ردا عما إذا كان الأول من سبتمبر هو التاريخ الذي سيتمكن فيه سكان الشمال من العودة إلى منازلهم: "هذا ليس صحيحا، لا يمكن تحديد تاريخ لا يمكننا الوفاء به".

وأوضح هاغاري أن "أي حرب في الشمال ستنتهي باتفاق"، وأنه يجب على الجيش الإسرائيلي "التأكد من عدم وجود قوات لـ "حزب الله" على الحدود يمكن أن تعرض السكان للخطر".

وشدد المتحدث باسم الجيش على أن "كل حرب ستنتهي باتفاق، لذلك نحن بحاجة إلى تحديد شكل هذا الاتفاق"، مضيفا "الأمن يجب أن يكون بالأفعال. ونحن نسعى لتحقيقه في غزة وفي الشمال. وهذا تحد كبير سنواجهه".