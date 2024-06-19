صحيفة أمريكية: تراشق كلامي بين البيت الأبيض ونتنياهو بسبب مزاعم حجب أسلحة

رد مسؤولو البيت الأبيض على مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحجب الأسلحة والذخيرة عن إسرائيل، قائلين إنهم لا يعرفون ما الذي كان يتحدث عنه نتنياهو ، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.





ونشر نتنياهو مقطع فيديو على منصة "إكس" خاطب فيه الكاميرا باللغة الإنجليزية ، وقال "من غير المعقول أن تقوم الإدارة الأمريكية، في الأشهر القليلة الماضية، بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل".

وأعرب مسؤولون في إدارة بايدن عن ارتباك بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومن بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي التقى نتنياهو الأسبوع الماضي.

وقال بلينكن : "نحن، كما تعلمون، نواصل مراجعة إحدى الشحنات التي تحدث عنها فيما يتعلق بالقنابل التي تزن 2000 رطل بسبب مخاوفنا بشأن استخدامها في منطقة مكتظة بالسكان مثل رفح الفلسطينية، هذا لا يزال قيد المراجعة، لكن كل الأمور الأخرى جارية كما هو معتاد".

وعندما سئلت السكرتيرة الصحفية بالبيت الأبيض كارين جان بيير عن تصريحات نتنياهو، قالت للصحفيين "نحن حقا لا نعرف ما الذي يتحدث عنه، نحن لا نفعل ذلك".

وذكر موقع أكسيوس الأمريكي، في وقت سابق اليوم، أن البيت الأبيض ألغى اجتماعا رفيع المستوى مع مسؤولين إسرائيليين كان من المقرر عقده يوم الخميس في أعقاب تصريحات نتنياهو.

وقال مسؤول في البيت الأبيض في تصريح خاص لصحيفة "ذا هيل" إنه لم يتم الانتهاء من الترتيبات للاجتماع بعد، لذا لم يتم إلغاؤه.