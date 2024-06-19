حسن نصر الله: العدو يخاف أن تتدحرج الأمور إلى حرب

جدة - نرمين السيد - قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني: "العدو يخاف أن تتدحرج الأمور إلى حرب وهذا ما يؤثر بقوة على جبهة غزة ويجبره على الاقتصاد بالذخائر" وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».





ونوه حسن نصر الله، إلى أنه "من الإنجازات أنه لأول مرة في تاريخ الاحتلال (1948) يتشكل حزام أمني في الكيان"، مؤكدا "من النتائج تحطّم صورة الجيش الإسرائيلي وتحطم مصداقيته". وشدد: "جبهتنا وبقية الجبهات حاضرة بقوة على طاولة التفاوض التي يراد من خلالها الوصول إلى نتائج محددة". مشيرا إلى أن "الأساطيل الأمريكية التي جاءت إلى البحر الأحمر وبحر العرب لمنع اليمنيين من استهداف السفن الإسرائيلية، ورغم كل إمكانياتها فقد عجزت عن حماية السفن الإسرائيلية أو المتوجهة إلى الكيان وهذا فشل كبير لأهم أسطولين بحريين في العالم".

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