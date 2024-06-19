جدة - نرمين السيد - أكدت حركة حماس، أن "جريمة تدمير معبر رفح من الجانب الفلسطيني لن تغير من الواقع وأنه سيبقى معبرا فلسطينيا مصريا خالصا"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وتابعت حماس: "إقدام جيش الاحتلال على تدمير معبر رفح من الجانب الفلسطيني بكافة مبانيه ومرافقه إمعان في الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا وتأكيد على سلوك الاحتلال الفاشي". وأضافت: "جيش الاحتلال يحاول عزل قطاع غزة عن العالم ويواصل تنفيذ جرائم الإبادة وتدمير كل مقومات الحياة فيه". وتعهدت حماس بـ "إعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني بعد إزاحة الاحتلال عنه ودحر عدوانه عن كافة مناطق قطاع غزة". وشددت: "سنعمل على تحرير كامل أرضنا وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حماس: سنحرر أرضنا ويبقي معبر رفح معبرا فلسطينيا مصريا خالصا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.