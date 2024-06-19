حسن نصر الله: الأساطيل الأمريكية فشلت في حماية سفن إسرائيل أمام سواحل اليمن

جدة - نرمين السيد - الأسطول الأمريكي قبالة سواحل اليمن

قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني: "الأساطيل الأمريكية التي جاءت إلى البحر الأحمر وبحر العرب لمنع اليمنيين من استهداف السفن الإسرائيلية، ورغم كل إمكانياتها فقد عجزت عن حماية السفن الإسرائيلية أو المتوجهة إلى الكيان وهذا فشل كبير لأهم أسطولين بحريين في العالم"، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ قناة «القاهرة الإخبارية».





وأكد "العدو يخاف أن تتدحرج الأمور إلى حرب وهذا ما يؤثر بقوة على جبهة غزة ويجبره على الاقتصاد بالذخائر" مشيرا: "العدو الإسرائيلي لعدم قدرته على خوض حرب في هذه الجبهات فقد تكفل البريطاني والأمريكي بجبهة اليمن". ونوه حسن نصر الله إلى أن "جبهة العراق تستنزف بدرجة كبيرة الدفاعات الجوية الإسرائيلية والدفاع الجوي في المنطقة.. والعدو الإسرائيلي لا يعترف بما يصل من صواريخ ومسيرات". مؤكدا: "الاحتلال عجز أمام تضحيات المقاومين في غزة ورفح الفلسطينية".

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