حسن نصر الله: سنضرب قبرص إذا سمحت لإسرائيل باستخدام مطاراتها في قصف لبنان

جدة - نرمين السيد - قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن وقف الحرب على قطاع غزة هو السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار من جبهات لبنان والعراق واليمن، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».





وقال «نصر الله»: «سنضرب قبرص إذا سمحت لإسرائيل باستخدام مطاراتها لضرب لبنان»، موضحًا أنهم سيقاتلون بلا ضوابط ولا قواعد إذا تم فرض الحرب عليهم.

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