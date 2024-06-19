يتصدرها «شاس».. أزمة في الكنيست تعصف بحكومة نتنياهو (إنفوجراف)

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وهدد زعيم حزب شاس، بالانسحاب من حكومة نتنياهو في حال رفض عرضه على اللجنة العامة للكنيست أو تمريره في القراءات الثلاثة.
ومن جهته، وافق نتنياهو على تمرير قانون التجنيد، للحفاظ على دعم حزب شاس للحكومة، وأقال نتنياهو جميع أعضاء الليكود المسؤولين في لجنة الدستور.
انتقل الخلاف إلى حزب "عوتمساه يهوديت" الذي يتزعمه وزير الأمن القومى لكيان الاحتلال إيتمار بن جفير؛ ليتراجع نتنياهو عن موافقته على تمرير القانون، ويقرر حذفه من أجندة أعمال الحكومة.
في المقابل، يدرس حزب شاس الرد على تراجع نتنياهو بدراسة الانسحاب من الحكومة.
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