الإدارة الأمريكية: الخلافات بين نتنياهو وواشنطن تعرقل جهود التهدئة مع لبنان

جدة - نرمين السيد - بايدن ونتنياهو

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية: الخلافات الأخيرة بين نتنياهو وواشنطن تعرقل جهود التهدئة على الحدود مع لبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





ويواصل مئات المستوطنين التظاهر في عسقلان ضد حكومة نتنياهو ويطالبون بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.

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