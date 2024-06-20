المكسيك تعلن حالة التأهب تحسبا للعاصفة الإستوائية "ألبرتو"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالمكسيك اليوم الأربعاء حالة التأهب تحسبا للعاصفة الإستوائية “ألبرتو”، التي يرتقب "اجتياحها" اليابسة يوم الخميس.

وقالت المنسقة العامة لهيئة الأرصاد، أليخاندرا مينديز خيرون، في مؤتمر صحفي، إن العاصفة ستكون الأولى من نوعها خلال موسم 2024 في المحيط الأطلسي، ويرتقب أن تصل إلى اليابسة فجر الخميس في ولاية تاماوليباس، شمال شرق البلاد.

وأوضحت المسؤولة أن العاصفة بدأت في خليج المكسيك على بعد 195 كيلومترا شمال غرب فرونتيرا وتاباسكو و235 كيلومترا في الشمال الغربي.

ومن المتوقع أن تشتد حدة العاصفة الاستوائية مع رياح تصل سرعتها من 63 إلى 118 كيلومترا في الساعة، والتي يقع مركزها على بعد نحو 295 كيلومترا شرق نهر بانوكو شمال فيراكروز.

وتشكلت العاصفة الإستوائية ألبرتو يوم الأربعاء فوق جنوب غرب خليج المكسيك، على بعد نحو 300 كيلومتر شرق تامبيكو بالمكسيك ونحو 480 كيلو مترا جنوب شرق براونزفيل، تكساس.

وبحسب المركز الوطني للأعاصير في ميامي، فقد بلغت سرعة الرياح القصوى 65 كيلومترا/ساعة.

تتسم العواصف الإستوائية برياح مستدامة تتراوح سرعتها بين 62 و117 كيلو مترا/ساعة، وإذا تجاوزت الرياح ذلك المتوسط تتحول العاصفة إلى إعصار.

وصدرت التحذيرات من العواصف الاستوائية من ساحل تكساس عند ممر سان لويس جنوبا وحتى مصب نهر ريو غراندي ومن الساحل الشمالي الشرقي للمكسيك جنوب مصب نهر ريو غراندي إلى تيكولوتلا.

وقال المركز الوطني للأعاصير إنه من المتوقع أن تكتسب العاصفة بعض القوة الطفيفة الأربعاء قبل أن تهبط إلى الأرض يوم الخميس.

وقال المركز: "من المتوقع حدوث ضعف سريع بمجرد تحرك المركز نحو الداخل، ومن المرجح أن يتبدد ألبرتو فوق المكسيك" يوم الخميس.

من الممكن أن يبلغ الحد الأقصى لهطول الأمطار 51 سنتيمترا عبر التضاريس المرتفعة في ولايات كواويلا ونويفو ليون وتاماوليباس المكسيكية، وقال المركز إنه من المرجح أن تحدث سيول مع احتمال انهيارات طينية في بعض المناطق.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية إن الخطر الرئيسي على الساحل الجنوبي لتكساس يتمثل في الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأربعاء إن ثمة "احتمالا كبيرا" لحدوث سيول، وكذلك أعاصير ودوامات رياح عمودية في جنوب ساحل تكساس.

وتتوقع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن يشهد موسم الأعاصير الذي بدأ في الأول من يونيو ويستمر حتى الـ30 من نوفمبر عددا أكبر بكثير من الأعاصير من المتوسط، ما بين 17 إلى 25 عاصفة محددة، فيما تشير التوقعات إلى حدوث ما يصل إلى 13 إعصارا و4 أعاصير كبرى.