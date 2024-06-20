- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - حجاج بيت الله الحرام - صورة أرشيفية
وذكر المسؤولون أن هؤلاء الحجيج، رحمهم الله، أقاموا في مكة المكرمة حتى موسم الحج، ثم حجوا بطريقة غير نظامية، وبدون تصريح، ودون وجود أي شركة، أو جهة تقدم لهم خدمة الإسكان، أو الإعاشة، أو التنقلات.
في هذا الصدد، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن معظم الحجاج التونسيين المتوفين هم من القادمين للمملكة العربية السعودية بتأشيرة سياحة، أو زيارة، أو عمرة.
وعلى صعيد متصل، أكد السفير الدكتور سفيان القضاة، مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن جميع الحجاج الأردنيين الذين توفاهم الله، والمفقودين ليسوا ضمن بعثة الحج الأردنية الرسمية، مؤكدا على أنهم قدموا للمملكة العربية السعودية بتأشيرات سياحة، أو زيارة، ودون تصريح حج.
وكشفت تقارير هيئة الأرصاد الجوية بالممكة العربية السعودية أنه تزامن موسم الحج لهذا العام 1445 هجريا، مع ارتفاع حاد وكبير أعلى من المعدلات الطبيعية بـ مكة المكرمة، مع تواجد أعداد كبيرة من الحجاج القادمين بتأشيرات سياحية، أو زيارة، أو عمرة من مختلف الجنسيات.
وتنقل هؤلاء الحجيج، رحمهم الله، في المشاعر المقدسة لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة، دون وجود أي شركة أو جهة تقدم لهم خدمة الإسكان أو الإعاشة أو التنقلات؛ ما أدى لتعرضهم لمخاطر الاجهاد الحراري، والافتراش تحت أشعة الشمس، والسير لمسافات طويلة عبر طرق ومسارات صعبة للغاية، وغير مخصصة للمشاة، مما عرَّض كثيرًا منهم للموت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤولون في الأردن وتونس: معظم الحجاج المتوفين هذا العام من المخالفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.