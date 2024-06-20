العالم اليوم - الداخلية المصرية: لا مفقودين في صفوف حجاج البعثة الرسمية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يونيو 2024 02:18 صباحاً - أكدت الداخلية المصرية، مساء الأربعاء، عدم وجود مفقودين من الحجاج المصريين ضمن "البعثة الرسمية".

ونشرت الداخلية المصرية على حسابها في "فيسبوك" بيانا جاء فيه: "صرّح مصدر أمني ببعثة الحج المصرية بعدم وجود مفقودين من الحجاج المصريين (القرعة – السياحة – التضامن) المسجلين ضمن المنظومة الخاصة بالبوابة المصرية الموحدة للحج".

وأضاف البيان أن "المفقودين غادروا البلاد لأداء فريضة الحج بمعرفتهم الشخصية".

وتابع: "يتم حاليا تفويج آخر دفعة من الحجاج من مشعر منى إلى فنادق الإقامة في مكة المكرمة".

وكانت الداخلية المصرية قد نشرت أيضا نقلا عن مصدر أمني ببعثة الحج المصرية تعليقا بشأن ما تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي متضمنا وفاة بعض الأشخاص من ضمنهم 6 من محافظة بنى سويف والآخرين من محافظات مختلفة وتغيب إحدى السيدات أثناء تأديتهم مناسك الحج.

وقال المصدر الأمني إنه "بالفحص تبين أن كافة الأشخاص المذكورين ليسوا مسجلين ضمن المنظومة الخاصة بالبوابة المصرية الموحدة للحج، كما تبين مغادرتهم البلاد في وقت سابق لموسم الحج في زيارات خاصة بأماكن مختلفة بالمملكة العربية السعودية. كما أمكن التوصل إلى أهلية المتغيبة والذين أفادوا بعودتها".