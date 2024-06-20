إعلام أمريكي: مستشار الأمن القومي الإسرائيلي ووزير بارز يتوجهان إلى واشنطن

جدة - نرمين السيد - ذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن وسائل إعلام أمريكية، نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، ووزير الشؤون الاستراتيجية في إسرائيل سيتوجهان إلى واشنطن خلال الساعات المقبلة.





أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن إسرائيل دمرت 67% من البنية التحتية لقطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي. ووفقًا لموقع "القاهرة الإخبارية"، شمل هذا الدمار، الطرق والمرافق العامة والمنتزهات وآبار المياه ومحطات الصرف الصحي. وذكرت مصادر محلية فلسطينية، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت جميع آبار المياه ومضخات الصرف الصحي بالكامل. وأضافت المصادر أن ضخ مياه الصرف الصحي قد توقف منذ ثمانية أشهر بسبب تدمير البنية التحتية ونفاد الوقود، مما أدى إلى غرق مناطق واسعة من القطاع بمياه الصرف الصحي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكدت المصادر أيضًا أن جميع مناطق قطاع غزة تعاني من نقص حاد في المياه بعد توقف 90% من الآبار نتيجة القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود.

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