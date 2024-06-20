الناتو: قلقون للغاية إزاء حصول روسيا على تكنولوجيا متقدمة للصواريخ

جدة - نرمين السيد - الأمين العام لحلف «الناتو»، ينس ستولتنبرج

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن إعلام أجنبي، بأن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، عبر عن بالغ قلقه إزاء حصول روسيا على تكنولوجيا متقدمة للصواريخ.





وخلال كلمة له في فعالية استضافتها رابطة الحلف في كندا، قال ستولتنبرج: "الآن هو الوقت المناسب الذي نقف فيه جميعا مع بعضنا البعض لحماية أمننا"، مشددًا على أن "الحرب في أوكرانيا تظهر أن أمننا ليس إقليميا، بل عالمي". وأضاف: "لمدة 75 عاما حافظ الحلف على سلامتنا وسلامة الدول الأعضاء فيه وساعدنا في الحماية من الهجمات الإرهابية". وزار الأمين العام ينس ستولتنبرج أوتاوا، أمس الأربعاء (19 يونيو 2024) للقاء رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو ومناقشة الاستعدادات النهائية لقمة واشنطن في يوليو.

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