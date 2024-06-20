مطلب عاجل لـ نتنياهو وجالانت بعد تصريحات متحدث جيش الاحتلال بشأن حماس

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جدة - نرمين السيد - نتنياهو وجالانت
ووفقًا لـ القاهرة الإخبارية، أثارت تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هجاري، بشأن عدم إمكانية القضاء على حماس غضب نتنياهو.
وفي سياق ذي صلة، أكدت حركة حماس، يوم أمس الأربعاء، أن "جريمة تدمير معبر رفح من الجانب الفلسطيني لن تغير من الواقع، وسيظل معبرًا فلسطينيًا مصريًا خالصًا"، وفقًا لما نقلته "القاهرة الإخبارية".
وأوضحت حماس أن "إقدام جيش الاحتلال على تدمير معبر رفح من الجانب الفلسطيني بكل مبانيه ومرافقه يُعَدُّ تماديًا في الجرائم والانتهاكات ضد شعبنا، ويعكس السلوك الفاشي للاحتلال".
وأشارت الحركة إلى أن "جيش الاحتلال يسعى لعزل قطاع غزة عن العالم ويواصل تنفيذ جرائم الإبادة وتدمير كل مقومات الحياة فيه".
وتعهدت حماس بـ "إعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني بعد تحريره من الاحتلال، ودحر العدوان عن كافة مناطق قطاع غزة".
وأكدت الحركة أنها "ستعمل على تحرير كامل أرضنا وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".
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