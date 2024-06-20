استطلاع يكشف عن اسم الشخصية المفضلة لدى الكنديين لرئاسة الوزراء

جدة - نرمين السيد - أظهر استطلاع جديد للرأي، نُشر أمس الأربعاء، أن بيير بويليفر، زعيم المعارضة وحزب المحافظين اليميني في كندا، هو الخيار المفضل لمنصب رئيس الوزراء بين الكنديين، الذين يعبرون عن استيائهم الكبير من قيادة جستن ترودو، ويعتقد الكثير منهم بضرورة استقالته.





وأظهر استطلاع رأي "إيبسوس" زيادة في تقدم بيير بوليفر، حيث يعتقد 44% من الكنديين أنه سيكون رئيس الوزراء الأفضل لكندا، بزيادة أربع نقاط منذ يناير 2024. بالمقابل، تراجع تأييد جستن ترودو، الذي حصل على 25% فقط من التأييد، بانخفاض خمس نقاط، مما يشير إلى أن شعبيته قد تؤثر سلبًا على أداء حزبه.

وجاء زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاجميت سينج، في المركز الثاني بنسبة 23%، بانخفاض نقطة واحدة. بينما حصل إيف فرانسوا بلانشيت، زعيم حزب الكتلة الكيبيكة، على 8% من التأييد، بزيادة نقطتين، رغم أنه يتمتع بشعبية أكبر في كيبيك، حيث بلغت نسبة تأييده 33%.

وتعتقد أغلبية الكنديين، بنسبة 68%، أن رئيس الوزراء ترودو يجب أن يستقيل من زعامة الحزب الليبرالي في عام 2024، في حين يرى الثُلُث، بنسبة 32%، أنه ينبغي له البقاء في منصبه.

ومع ذلك، يظل الدعم لترودو قويًا بين الناخبين الليبراليين، حيث يعتقد 67% منهم أنه يجب أن يستمر في منصبه، بينما يرى 33% أنه ينبغي عليه التنحي.

وتزداد الدعوات لاستقالة ترودو بشكل خاص في مقاطعتي ألبرتا وكندا الأطلسية، بنسبة 79% و76% على التوالي.

وفي تعبير واضح عن عدم الرضا عن أداء حكومة ترودو، أفاد 25% فقط من الكنديين بأن حكومته قامت بعمل جيد وتستحق إعادة انتخابها، بانخفاض أربع نقاط منذ يناير 2024.

في المقابل، أعرب 75% عن رأيهم بأن الوقت قد حان لتولي حزب آخر المسؤولية، بزيادة أربع نقاط، مما يعكس تزايد الرغبة في التغيير السياسي في البلاد.