انفجارات واشتباكات مسلحة مع جيش الاحتلال في هذا المخيم بـ الضفة الغربية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية وقوع عدة انفجارات متتالية، واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، في مخيم الفارعة، الواقع جنوب طوباس بـ الضفة الغربية.





وكانت "القاهرة الإخبارية"، قد أفادت، في نبأ سابق، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت طالبا مكتب رئيس الأركان بتقديم توضيح بشأن تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال الغاشم بشأن حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

ووفقًا لـ القاهرة الإخبارية، أثارت تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هجاري، بشأن عدم إمكانية القضاء على حماس غضب نتنياهو.

وفي سياق ذي صلة، أكدت حركة حماس، يوم أمس الأربعاء، أن "جريمة تدمير معبر رفح من الجانب الفلسطيني لن تغير من الواقع، وسيظل معبرًا فلسطينيًا مصريًا خالصًا"، وفقًا لما نقلته "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت حماس أن "إقدام جيش الاحتلال على تدمير معبر رفح من الجانب الفلسطيني بكل مبانيه ومرافقه يُعَدُّ تماديًا في الجرائم والانتهاكات ضد شعبنا، ويعكس السلوك الفاشي للاحتلال".

وأشارت الحركة إلى أن "جيش الاحتلال يسعى لعزل قطاع غزة عن العالم ويواصل تنفيذ جرائم الإبادة وتدمير كل مقومات الحياة فيه".

وتعهدت حماس بـ "إعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني بعد تحريره من الاحتلال، ودحر العدوان عن كافة مناطق قطاع غزة".