القيادة المركزية الأمريكية: تدير زورقين لـ الحوثيين في البحر الأحمر

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جدة - نرمين السيد - جانب من قصف القوات الأمريكية لأهداف حوثية
ونشرت القيادة المركزية الأمريكية بيانًا عبر منصة إكس قالت فيه إن قواتها نجحت (وبشكل منفصل) في تدمير محطة تحكم أرضية وعقدة قيادة وسيطرة واحدة في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وأضافت أن هذه الأنظمة تمثل تهديداً وشيكًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.
وتابعت: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".
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