عاجل:- ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين في حج 2024 إلى 600

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» بارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين الذين أدوا مناسك الحج لعام 2024 إلى 600 حاج.

تفاصيل الوفيات

أعلنت «فرانس برس» يوم الأربعاء أن 323 حاجًا مصريًا توفوا أثناء أداء فريضة الحج في مكة المكرمة.

وأشارت الوكالة إلى أن معظم الوفيات كانت نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، باستثناء حالة واحدة توفيت بسبب جروح قاتلة أثناء تدافع بسيط بين الحجاج.

وأضافت أن حصيلة الوفيات استندت إلى بيانات مشرحة المستشفى في حي المعيصم بمكة.

جهود البحث عن المفقودين

أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها كثفت جهودها بالتنسيق مع السلطات السعودية للبحث عن المواطنين المصريين المفقودين خلال مناسك الحج.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن السفارة المصرية في الرياض أرسلت بعثة قنصلية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لمتابعة تطورات البحث.

الرعاية الطبية ونقل الجثامين

ذكرت وزارة الخارجية أن البعثة القنصلية أجرت زيارات ميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية للاطمئنان على الحجاج المصريين والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.

كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثامين المتوفين إلى مصر.