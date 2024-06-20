كوريا الشمالية وروسيا تتفقان على تقديم المساعدة العسكرية حال التعرض لاعتداء

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 يونيو 2024 08:29 صباحاً - ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الخميس أن كوريا الشمالية وروسيا اتفقتا على تقديم كل مساعدة عسكرية متاحة إذا واجه أحد الجانبين اعتداء مسلحا، وذلك بموجب اتفاق وقعه زعيما البلدين.

وقالت الوكالة إن الاتفاق ينص على أن البلدين لن يوقعا أي معاهدة مع دولة ثالثة تنتهك مصالح الدولة الأخرى، ولن يسمح أي منهما باستخدام أراضيهما من قبل أي دولة للإضرار بأمن وسيادة الدولة الأخرى.

أجرى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات في بيونجيانج يوم الأربعاء قبل الإعلان عن توقيع اتفاق شراكة استراتيجية شاملة.

ونشرت الوكالة اليوم الخميس النص الكامل للاتفاق، والذي تضمن أيضا التعاون في مجال الطاقة النووية واستكشاف الفضاء والأمن الغذائي والطاقة.