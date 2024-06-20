نتنياهو يوافق على تشكيل هيئة وزارية أمنية مصغرة بمشاركة بن غفير

جدة - نرمين السيد - بنيامين نتنياهو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، نقلا عن الإعلام الإسرائيلي، بأن نتنياهو وافق على تشكيل هيئة وزارية أمنية مصغرة بمشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير.





وكان الإعلام الإسرائيلي، قد أفاد منذ عدة أيام، أن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أعلن تشكيل مجلسا جديدا محدودا بدلا من مجلس الحرب الملغى لإجراء المشاورات الحساسة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن نتنياهو أبلغ وزراء الحكومة بإلغاء مجلس الحرب بعد طلب بن غفير الانضمام إليه.

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