وزارة الطاقة الأوكرانية: الهجوم الروسي الليلي خلّف أضرارا في 4 مناطق

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الطاقة الأوكرانية، إن الهجوم الروسي الليلي ألحق أضرارا بالبنية التحتية للطاقة في أربع مناطق أوكرانية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت الرئاسة الروسية "الكرملين"، قد طالبت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن يفكر في اقتراح السلام الذي قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف: "في وقت من الأوقات، وصل زيلينسكي إلى السلطة تحت راية السلام ونية إحلال السلام وإنقاذ أوكرانيا.. وكان يقول دائمًا إنه لن يتمسك بالمنصب، وإنه مستعد لفعل أي شيء من أجل وطنه الأم أوكرانيا.. دعونا نرى إذا ما كان مستعدًا لأي شيء حتى لا يؤدي إلى تفاقم الوضع".

وأضاف بيسكوف: "إن القوى المحركة حاليًا للوضع على الجبهات تُظهر لنا بوضوح أن الوضع سيستمر في التدهور بالنسبة للأوكرانيين.. ربما يقوم السياسي الذي يضع مصالح الوطن الأم فوق مصالحه بالتفكير في مثل هذا الاقتراح.. دعونا نرى ما سيحدث".