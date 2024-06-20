قوة خاصة من جيش الاحتلال تقتحم جنين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين شمال الضفة الغربية.





وبحسب القناة الإخبارية، سمعت صافرات الإنذار تدوي في مدينة جنين ومخيمها بعد اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال.

كذلك، وقعت اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في حي المراح بجنين بعد اقتحامه من قبل قوة خاصة.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع عدة انفجارات متتالية، واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، في مخيم الفارعة، الواقع جنوب طوباس الضفة الغربية.

وفي سياق ذي صلة، أكدت حركة حماس، يوم أمس الأربعاء، أن "جريمة تدمير معبر رفح من الجانب الفلسطيني لن تغير من الواقع، وسيظل معبرًا فلسطينيًا مصريًا خالصًا"، وفقًا لما نقلته "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت حماس أن "إقدام جيش الاحتلال على تدمير معبر رفح من الجانب الفلسطيني بكل مبانيه ومرافقه يُعَدُّ تماديًا في الجرائم والانتهاكات ضد شعبنا، ويعكس السلوك الفاشي للاحتلال".

وأشارت الحركة إلى أن "جيش الاحتلال يسعى لعزل قطاع غزة عن العالم ويواصل تنفيذ جرائم الإبادة وتدمير كل مقومات الحياة فيه".

وتعهدت حماس بـ "إعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني بعد تحريره من الاحتلال، ودحر العدوان عن كافة مناطق قطاع غزة".