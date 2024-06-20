قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من مدينة جنين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين.





وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين، قبل قليل.

وبحسب القناة الإخبارية، سمعت صافرات الإنذار تدوي في مدينة جنين ومخيمها بعد اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال.

كذلك، وقعت اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في حي المراح بجنين بعد اقتحامه من قبل قوة خاصة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع عدة انفجارات متتالية، واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، في مخيم الفارعة، الواقع جنوب طوباس الضفة الغربية.