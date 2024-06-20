أوكرانيا: اعتراض 9 صواريخ و27 مسيرة في هجمات روسية على شرق البلاد

وأوضح أوليشوك - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الخميس- أن القوات الروسية استخدمت 9 صواريخ و27 طائرة استطلاع، مشيرا إلى أنه تم إطلاق 4 صواريخ كروز Kh-101/Kh-555 من القاذفات الإستراتيجية Tu-95 MS، كما تم إطلاق 3 صواريخ باليستية من طراز إسكندر-إم من منطقة فورونيج الروسية، وإطلاق صاروخين جويين من طراز Kh-59 من الأجواء فوق بحر آزوف وتم إطلاق 27 طائرة بدون طيار من طراز شاهد-131/136 من منطقة بريمورسكو-أختارسك، في روسيا.
وأضاف أن مرافق البنية التحتية الحيوية تم استهدافها، وكان الاتجاه الرئيسي للهجوم هو شرق أوكرانيا، لا سيما منطقة دنيبروبتروفسك.
وأكد قائد القوات الجوية الأوكرانية، أنه تم صد الهجوم الجوي الروسي بواسطة الطائرات المقاتلة ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات الجوية ومجموعات النار المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية.
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