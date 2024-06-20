رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتزم زيارة أوكرانيا هذا الصيف

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اعتزامه زيارة العاصمة الأوكرانية "كييف" هذا الصيف لتفقد محطة زابوريجيا للطاقة النووية، ومناقشة المزيد من الدعم لأوكرانيا.





وقال جروسي - في مقابلة مع وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الخميس - إنه لا ينبغي أبدا أن يكون هناك أي نوع من الهجوم على محطة للطاقة النووية أو أي جزء من البنية التحتية التي تؤثر على سلامة مكونات المحطة، معربا عن أمله في عدم حدوث ذلك.

وأضاف جروسي، أنه ناقش هذه القضية مع وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو قبل بضعة أيام ويعتزم مواصلة المناقشة خلال زيارته لأوكرانيا هذا الصيف.

وأشارت الوكالة الأوكرانية، إلى أن تصريحات جروسي تأتي تعليقا على مخاطر انقطاع التيار الكهربائي المحتمل عن جميع محطات الطاقة النووية الأوكرانية بسبب الضربات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.