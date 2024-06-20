- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - رافاييل جروسى ـ المدير العام للطاقة الدولية
وقال جروسي - في مقابلة مع وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الخميس - إنه لا ينبغي أبدا أن يكون هناك أي نوع من الهجوم على محطة للطاقة النووية أو أي جزء من البنية التحتية التي تؤثر على سلامة مكونات المحطة، معربا عن أمله في عدم حدوث ذلك.
وأضاف جروسي، أنه ناقش هذه القضية مع وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو قبل بضعة أيام ويعتزم مواصلة المناقشة خلال زيارته لأوكرانيا هذا الصيف.
وأشارت الوكالة الأوكرانية، إلى أن تصريحات جروسي تأتي تعليقا على مخاطر انقطاع التيار الكهربائي المحتمل عن جميع محطات الطاقة النووية الأوكرانية بسبب الضربات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتزم زيارة أوكرانيا هذا الصيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.