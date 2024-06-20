نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأهب في المكسيك لاستقبال عاصفة استوائية تُسمى «ألبرتو» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في المكسيك عن حالة تأهب نظرًا لاقتراب عاصفة استوائية تُسمى «ألبرتو»، ومن المتوقع وصولها إلى اليابسة يوم الخميس، مما استدعى اتخاذ تدابير احترازية وتأهيل الجهات المعنية لمواجهة تأثيراتها، وفقًا لما نقلته وكالة «أسوشيتد برس».

أوضحت أليخاندرا مينديز خيرون، المنسقة العامة لهيئة الأرصاد، خلال مؤتمر صحفي، أن العاصفة «ألبرتو» ستكون الأولى من نوعها خلال موسم 2024 في المحيط الأطلسي.

من المتوقع وصولها فجر الخميس في ولاية تاماوليباس، شمال شرق البلاد.

تم تسجيل بداية العاصفة في خليج المكسيك، على بُعد 195 كيلومترًا شمال غرب فرونتيرا وتاباسكو، و235 كيلومترًا شمال غربي.

من المتوقع أن تزداد قوة العاصفة الاستوائية مع ارتفاع سرعة الرياح من 63 إلى 118 كيلومترًا في الساعة، ومركزها يتمركز نحو 295 كيلومترًا شرق نهر بانوكو، في اتجاه شمال فيراكروز.

تحذيرات من العواصف الاستوائية أصدرتها السلطات لمناطق ساحلية من تكساس حتى المكسيك، مع تحديد المناطق المعرضة للخطر من سواحل تكساس عند ممر سان لويس جنوبًا وحتى مصب نهر ريو غراندي.

وبالنسبة للعواصف الاستوائية، تتميز برياح مستدامة تتراوح سرعتها بين 62 و117 كيلومترًا في الساعة، وتحول إلى إعصار عند تجاوز هذا المتوسط.

تظهر العاصفة ألبرتو أولى علاماتها في جنوب غرب خليج المكسيك، وسط توقعات بتعمق تأثيرها على المناطق الساحلية خلال الساعات القادمة.