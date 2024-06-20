عاجل - نتنياهو في ورطة وخطر كبير أمام مستشاريه ووزرائه.. ماذا يحدث الآن؟

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أحمد جودة - القاهرة - نتنياهو في ورطة وخطر كبير أمام مستشاريه ووزرائه.. ماذا يحدث الآن؟.. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أنّ بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، انتقد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن علنا، رغم تحذير وزرائه ومستشاريه من عقبات ذلك، حسب ما جاء في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وزراء إسرائيليين يرفضون موقف نتنياهو (تفاصيل)

نتنياهو في ورطة وخطر كبير أمام مستشاريه ووزرائه.. ماذا يحدث الآن؟.. وذكرت الصحيفة العبرية نقلا عن "القناة 12" الإسرائيلية، أنّ اجتماعا سريا عقد قبل الفيديو الذي نشره نتنياهو الثلاثاء الماضي، والذي اتهم فيه أمريكا بحجب شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وضم الاجتماع تساحي هنغبي، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، ورون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي ومسؤولين آخرين، وجميعهم اعترضوا على نية نتنياهو، خاصة "ديرمر" الذي طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي الانتظار قبل الانتقادات حتى يلتقي مسؤولين أمريكيين في البيت الأبيض.

وأكدت الصحيفة العبرية أنّ يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، وهرتسي هاليفي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، عارضا بشدة الكشف الخلاف علنا، وفضلا التعامل مع الأمور خلف أبواب مغلقة بسبب مخاوف من أنّ الخلاف العلني مع الولايات المتحدة قد يفيد الفصائل الفلسطينية.

ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي قوله إنّ نتنياهو اتخذ القرار ضد رأي المستشارين والوزراء الذين تشاور معهم، مشيرا إلى أنّ تصريحات رئيس الوزراء أثارت غضبا كبيرا في إدارة بايدن، حتى أنّ مسؤولون أمريكيون اتهموا نتنياهو بـ«جحود الجميل»، نافين أي احتجاز للأسلحة بخلاف شحنة القنابل الثقيلة التي حجبها بايدن بسبب مخاوف من إمكانية استخدامها في مناطق مكتظة بالسكان في رفح، حسب "روسيا اليوم".