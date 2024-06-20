عاجل - الاستخبارات الروسية تصدم رئيس أوكرانيا: "أمريكا ستتخلى عنك قريبا والبديل موجود"

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أحمد جودة - القاهرة - الاستخبارات الروسية تصدم رئيس أوكرانيا: "أمريكا ستتخلى عن زيلينسكي قريبا والبديل موجود".. ذكرت الاستخبارات الخارجية الروسية، أنّ واشنطن تريد قائد الجيش الأوكراني السابق زالوجني بديلا لزيلينسكي، والغرب سيضحي بزيلينسكي بسهولة عندما تحقق روسيا نجاحاتها في ساحة المعركة.

الاستخبارات الروسية تصدم رئيس أوكرانيا

الاستخبارات الروسية تصدم رئيس أوكرانيا: "الغرب سيضحي بزيلينسكي قريبا والبديل موجود".. وأوضحت الاستخبارات الخارجية الروسية، أنّ الغرب يخطط لوضع شخصية أكثر قبولًا في حكم أوكرانيا للتفاوض مع موسكو، مؤكدة أنّ الولايات المتحدة الأمريكية ستتخلى عن الرئيس الأوكراني قريبًا.