نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - قوات الاحتلال تقصف مربعا سكنيا غربي رفح الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قوات الاحتلال تقصف مربعا سكنيا غربي رفح الفلسطينية.. أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مربعا سكنيا غربي مدينة رفح الفلسطينية، جاء ذلك وفقا لما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

الاحتلال يقصف مربعا سكنيا غربي رفح

قوات الاحتلال تقصف مربعا سكنيا غربي رفح الفلسطينية.. وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمرت طائرات الاحتلال مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.