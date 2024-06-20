عاجل - عاصفة ألبرتو الأخطر في 2024.. وتحذيرات من فيضانات تدمر هذه الدول (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية لـ الأرصاد الجوية في المكسيك، حالة تأهب نظرًا لاقتراب عاصفة استوائية تُسمى "ألبرتو"، ومن المتوقع وصولها إلى اليابسة، الخميس، ما يستدعي اتخاذ تدابير احترازية وتأهيل الجهات المعنية لمواجهة تأثيراتها، حسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس".

العاصفة ألبرتو الأولى من نوعها خلال 2024

وأوضحت أليخاندرا مينديز خيرون، المنسقة العامة لهيئة الأرصاد، خلال مؤتمر صحفي، أن العاصفة "ألبرتو" ستكون الأولى من نوعها خلال موسم 2024 في المحيط الأطلسي، ومن المتوقع وصولها إلى اليابسة فجر الخميس في ولاية تاماوليباس، شمال شرق البلاد.

وبدأت العاصفة في الوقت الحالي في خليج المكسيك، على بُعد 195 كيلومترًا شمال غرب فرونتيرا وتاباسكو، و235 كيلومترًا في الشمال الغربي.

ومن المتوقع أن تتصاعد قوة العاصفة الاستوائية مع زيادة سرعة الرياح من 63 إلى 118 كيلومترًا في الساعة، ويتمركز مركزها نحو 295 كيلومترًا شرق نهر بانوكو، في اتجاه شمال فيراكروز.

عاصفة ألبرتو الأخطر في 2024.. وتحذيرات من فيضانات تدمر هذه الدول

تحذيرات من العواصف الاستوائية

ويوم الأربعاء، ظهرت العاصفة الاستوائية ألبرتو في جنوب غرب خليج المكسيك، على بعد نحو 300 كيلومتر شرق تامبيكو بالمكسيك ونحو 480 كيلومتر جنوب شرق براونزفيل، تكساس.

ووفقًا للمركز الوطني للأعاصير في ميامي، بلغت سرعة الرياح القصوى في العاصفة 65 كيلومترًا في الساعة.

وتتميز العواصف الاستوائية برياح مستدامة تتراوح سرعتها بين 62 و117 كيلومترًا في الساعة، وعندما تتجاوز هذا المتوسط، يتحول الظرف إلى إعصار.

وصدرت تحذيرات من العواصف الاستوائية من سواحل تكساس عند ممر سان لويس جنوبًا وحتى مصب نهر ريو غراندي، ومن الساحل الشمالي الشرقي للمكسيك جنوب مصب نهر ريو غراندي إلى تيكولوتلا.

وقال المركز الوطني الأمريكي للرياح يوم الأربعاء إن العاصفة الاستوائية ألبرتو وهي أول عاصفة تسمى في موسم العواصف في أتلانتيك 2024 تشكلت في الجزء الغربي من الخليج المكسيكي مما يجعل الفيضانات الساحلية على الساحل الجنوبي للولايات المتحدة.

وتقع العاصفة "الكبيرة جدا" على بعد نحو 180 ميلا (290 كم) شرق تامبيكو، المكسيك، مع سرعة رياح قصوى تبلغ 40 ميلا في الساعة (65 كيلو فولت أمبير)، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية المركزية في ميامي.

ومن المرجح أن تختفي عاصفة ألبرتو في المكسيك في وقت مبكر من مساء الخميس، بعد أن جلبت أمطارا غزيرة وفيضانات ساحلية ورياح قوية من وسط على طول شمال شرق المكسيك والساحل الجنوبي لتكساس.

كما حذرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية من احتمال "فيضانات وانهيارات أرضية تهدد الحياة" في شمال شرق المكسيك بما في ذلك ثالث أكبر مدينة في مونتيري تقع في ولاية نويفو ليون.

"نحن لا نستبعد إمكانية زيادة العاصفة الاستوائية ألبرتو إلى عاصفة من الفئة 1"، قال أليجاندرا منديز، الذي يرأس خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في SMN Mexico، في مؤتمر صحفي، مشيرا إلى درجة حرارة المياه فوق 31 درجة مئوية.

وصلت العاصفة إلى سرعة رياح مستدامة لا تقل عن 119 كيلومترا في الساعة.

وأضاف منديز أن العاصفة تتفاعل مع التشكيلات في المحيط الهادئ، والتي سيجلب معا الأمطار في معظم أنحاء أمريكا الوسطى، وهي منطقة لا تزال تواجه أمطارا غزيرة تسببت في مقتل نحو 11 شخصا في السلفادور خلال عطلة نهاية الأسبوع، بسبب الانهيارات الأرضية وحوادث المرور.

وقال منديس إن العاصفة جمعت الرطوبة من الخليج والمحيط الهادئ، وستجلب الأمطار اللازمة في معظم أنحاء المكسيك، التي عانت من جفاف مطول وتسببت في انخفاض تصريف المياه في السدود بشكل كبير.

بعض السدود، وخاصة في ولاية تامواليباس في شمال شرق البلاد، ممتلئة بنسبة 8 في المائة فقط.

وفي الوقت نفسه، قال حاكم ولاية نويفو ليون صموئيل غارسيا إنه يجب على الناس تجنب الخروج من منازلهم عندما تمطر والعمال مستعدون للتغلب على التأثير المحتمل على شبكات الكهرباء والمياه وأنظمة التخلص من النفايات.

وفي لويزيانا بالولايات المتحدة، أظهر مقطع فيديو مدن ساحلية غمرتها الفيضانات وضربت المياه جدران البحر. أثناء وجوده في تامواليباس، يظهر مقطع فيديو تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي سماء رمادية بينما تحذر وكالة تنبؤات الطقس ألبرتو من أنه يمكن أن يحمل موجات تصل إلى 20 قدما (6 أمتار).

وعلى الجانب الآخر من الخليج في شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية، سجلت وسائل الإعلام الإخبارية المحلية رياحا قوية وأمطارا غزيرة، بعد أن سجلت السلطات 192 ملم من الأمطار في اليوم الأخير.

وتتوقع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.سي.إتش) "فيضانات ساحلية معتدلة" على طول ساحل تكساس حتى يوم الخميس، في حين تتوقع توقعات الطقس المكسيكية المزيد من الأمطار في عطلة نهاية الأسبوع جنوب تشكيلات أخرى فوق منطقة البحر الكاريبي.

وفي وقت سابق، حذر مسؤولو الطقس من أنه من المرجح أن يكون موسم العواصف في أتلانتيك هذا العام نشطا للغاية بسبب تأثير أنماط الطقس في لا نينا ومياه البحر الأكثر دفئا.