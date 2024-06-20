عاجل - نتنياهو يلوم بايدن.. وحكومة إسرائيل على وشك الانهيار.. ماذا يحدث الآن؟

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أحمد جودة - القاهرة - نتنياهو يلوم بايدن.. وحكومة إسرائيل على وشك الانهيار.. ماذا يحدث الآن؟.. قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلوم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يساعد إسرائيل على نطاق غير مسبوق، وهذا جنون سياسي.

نتنياهو ضد بايدن.. حكومة إسرائيل على وشك الانهيار

وأوضح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أنّ تطرف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يجرنا إلى عالم الجنون، ويؤدي إلى انهيار الحكومة من الداخل.

نتنياهو يلوم بايدن.. وحكومة إسرائيل على وشك الانهيار.. ماذا يحدث الآن؟.. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتأخير تسليم شحنة أسلحة وذخيرة أمريكية لإسرائيل، سيتسبب في عدم حضور عدد كبير من النواب الديمقراطيين لخطاب نتنياهو أمام الكونجرس، والمقرر في 24 يوليو المقبل.