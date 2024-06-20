عاجل - إسرائيل في مأزق خطير بسبب نتنياهو بعد اتهاماته لإدارة بايدن.. ماذا يحدث؟ (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - إسرائيل في مأزق خطير بسبب نتنياهو بعد اتهاماته لإدارة بايدن.. ماذا يحدث؟ (تفاصيل).. أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتأخير تسليم شحنة أسلحة وذخيرة أمريكية لإسرائيل، سيتسبب في عدم حضور عدد كبير من النواب الديمقراطيين لخطاب نتنياهو أمام الكونجرس، والمقرر في 24 يوليو المقبل.

إسرائيل في مأزق خطير بسبب نتنياهو بعد اتهاماته لإدارة بايدن

إسرائيل في مأزق خطير بسبب نتنياهو بعد اتهاماته لإدارة بايدن.. وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلوم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يساعد إسرائيل على نطاق غير مسبوق، وهذا جنون سياسي.

وأوضح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أنّ تطرف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يجرنا إلى عالم الجنون، ويؤدي إلى انهيار الحكومة من الداخل.