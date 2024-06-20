قوات الاحتلال تنسف مربعا سكنيا غربي مدينة رفح الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - أفاد الإعلام الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مربعا سكنيا غربي مدينة رفح الفلسطينية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وفي سياق متصل، قال رئيس بلدية رفح الفلسطينية، إن "سكان قطاع غزة يموتون بسبب نقص الأدوية وانهيار المنظومة الصحية". وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أكثر من 90% من سكان غزة يشربون مياها غير صالحة للشرب". كما أكد أن 1600 مريض فشل كلوي مهددون بالموت بسبب تدمير مراكز غسيل الكلى. وكانت حركة حماس، قد صرحت بأن إقدام جيش الاحتلال على إحراق مبنى المغادرة بالجانب الفلسطيني لمعبر رفح والتسبب في خروجه تماما عن الخدمة هو عمل إجرامي وسلوك همجي يأتي في إطار حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة.

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