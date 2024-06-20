الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - الاتحاد الأوروبي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن الاتحاد الأوروبي وافق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا.





وقال دبلوماسيون أوروبيون، إن "الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات على موسكو تشمل حظر إعادة شحن الغاز الطبيعي الروسي المسال". وأضافوا أن الحزمة الجديدة تعظم تأثير العقوبات الحالية من خلال سد الثغرات. وفرضت كندا مؤخرًا عقوبات جديدة على روسيا في 13 يونيو الجاري خلال قمة قادة مجموعة السبع في إيطاليا، وتستهدف العقوبات 11 روسيًا و16 كيانًا يزعم تورطهم في أنشطة تدعم الحرب الروسية على أوكرانيا.

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