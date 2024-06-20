الحزب الديمقراطي الأمريكي يعلق على اتهام نتنياهو بشأن منع إرسال الأسلحة

جدة - نرمين السيد - نقل الإعلام الإسرائيلي عن مسؤولين بالحزب الديمقراطي الأمريكي، قولهم إن "اتهام نتنياهو لإدارة بايدن بتأخير ومنع الأسلحة سيتسبب بعدم حضور نواب خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي في الكونجرس الشهر المقبل"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





ورد مسؤولو البيت الأبيض على مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحجب الأسلحة والذخيرة عن إسرائيل، قائلين إنهم لا يعرفون ما الذي كان يتحدث عنه نتنياهو، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية. ونشر نتنياهو مقطع فيديو على منصة "إكس" خاطب فيه الكاميرا باللغة الإنجليزية ، وقال "من غير المعقول أن تقوم الإدارة الأمريكية، في الأشهر القليلة الماضية، بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل". وأعرب مسؤولون في إدارة بايدن عن ارتباك بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومن بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي التقى نتنياهو الأسبوع الماضي.

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