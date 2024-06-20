جيش الاحتلال يعلن اغتيال أحد قادة «حماس»

جدة - نرمين السيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك، اغتيال قائد فرقة في قوة النخبة بكتيبة بيت حانون التابعة لحماس، أحمد حسن سلمي السواركة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وفي سياق ذي صلة، أكدت حركة حماس، يوم أمس الأربعاء، أن "جريمة تدمير معبر رفح من الجانب الفلسطيني لن تغير من الواقع، وسيظل معبرًا فلسطينيًا مصريًا خالصًا"، وفقًا لما نقلته "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت حماس أن "إقدام جيش الاحتلال على تدمير معبر رفح من الجانب الفلسطيني بكل مبانيه ومرافقه يُعَدُّ تماديًا في الجرائم والانتهاكات ضد شعبنا، ويعكس السلوك الفاشي للاحتلال".

وأشارت الحركة إلى أن "جيش الاحتلال يسعى لعزل قطاع غزة عن العالم ويواصل تنفيذ جرائم الإبادة وتدمير كل مقومات الحياة فيه".