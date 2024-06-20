جدة - نرمين السيد - يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن تطرف بن جفير وسموتريتش يجرنا إلى عالم الجنون ويؤدي إلى انهيار الحكومة من الداخل.





وأضاف لابيد، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو يلوم بايدن الذي يساعدنا على نطاق غير مسبوق وهذا جنون سياسي. ونشر نتنياهو مقطع فيديو على منصة "إكس" خاطب فيه الكاميرا باللغة الإنجليزية، وقال "من غير المعقول أن تقوم الإدارة الأمريكية، في الأشهر القليلة الماضية، بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل". وأعرب مسؤولون في إدارة بايدن عن ارتباك بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومن بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي التقى نتنياهو الأسبوع الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لابيد: لوم نتنياهو لـ بايدن جنون سياسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.