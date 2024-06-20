روسيا: الولايات المتحدة ستتخلى قريبا عن الرئيس الأوكراني

جدة - نرمين السيد - قال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، إن الولايات المتحدة ستتخلى قريبا عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أن واشنطن تريد قائد الجيش الأوكراني السابق زالوجني بديلا لـ زيلينسكي.





وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الغرب يخطط لوضع شخصية أكثر قبولا في حكم أوكرانيا للتفاوض مع موسكو. كما أكد أن الغرب سيضحي بزيلينسكي بسهولة عندما تحقق روسيا نجاحاتها في ساحة المعركة. يشار إلى أن الرئاسة الروسية (الكرملين)، كانت قد طالبت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن يفكر في اقتراح السلام الذي قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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