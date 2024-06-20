بن غفير: أصر على أن أكون شريكا في إدارة الحرب

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، إنه يصر على أن أكون شريكا في إدارة الحرب.





وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، "لن أستمر في حكومة ترفع الراية البيضاء إذا لم تستمر الحرب في الجنوب والشمال".

وأفاد الإعلام الإسرائيلي، أمس، بأن نتنياهو وافق على تشكيل هيئة وزارية أمنية مصغرة بمشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير.

وكان الإعلام الإسرائيلي، قد أفاد منذ عدة أيام، أن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أعلن تشكيل مجلسا جديدا محدودا بدلا من مجلس الحرب الملغى لإجراء المشاورات الحساسة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن نتنياهو أبلغ وزراء الحكومة بإلغاء مجلس الحرب بعد طلب بن غفير الانضمام إليه.