بوتين: روسيا تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع فيتنام

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "روسيا تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع فيتنام".





وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفيتنامي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا اعتمدنا بيانا يدعم الشراكة الاستراتيجية مع فيتنام ويحدد توجهاتها الجديدة.

وأكد أنه سيتم مواصلة زيادة حجم التعاملات التجارية بين روسيا وفيتنام، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على القيام بالتبادل التجاري بالعملات المحلية.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وفيتنام ارتفع العام الماضي بنسبة 8%.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى فيتنام أمس الأربعاء، في زيارة دولة تهدف إلى تعميق العلاقات بين موسكو وهانوي.