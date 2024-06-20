نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجة حارة في دول الخليج بالتزامن مع قدوم فصل الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد دول مجلس التعاون الخليجي طقسًا حارًا متقلبًا مصحوبًا بغبار وأتربة وأمطار، تزامنًا مع قدوم فصل الصيف الذي يبدأ رسميًا غدًا 21 يونيو.

وتعمل الكويت على تخفيف الأحمال الكهربائية وقطع الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث تسجل الكويت سنويًا أعلى درجات حرارة في العالم.

نرصد في السطور التالية حالة الطقس في دول الخليج مع استقبال فصل الصيف.

السعودية: موجة حارة وأمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية طقسًا حارًا مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشار المركز إلى وجود فرص لهطول أمطار رعدية في مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

الكويت: طقس حار

أشارت هيئة الأرصاد في الكويت إلى أن البلاد تشهد موجة حارة مع رياح شمالية غربية نشطة، ومن المتوقع أن تقترب درجات الحرارة من 50 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.

عمان: تقلبات جوية

أكدت هيئة الأرصاد العمانية أن البلاد تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة مع فرص تساقط الرذاذ المتقطع في آخر الليل والصباح الباكر.

كما تتوقع الهيئة تصاعد الغبار والأتربة في المناطق الصحراوية والمكشوفة بفعل حركة الرياح النشطة.

البحرين وقطر: طقس حار

في البحرين، أوضحت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس سيكون حارًا خلال النهار ثم يتحول إلى رطب نسبيًا خلال الليل، مع نشاط في الرياح وارتفاع الأمواج.

أما في قطر، فتشهد البلاد طقسًا حارًا جدًا نهارًا مع بعض السحب ونشاط في الرياح.