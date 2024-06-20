العالم اليوم - بوتين يصل فيتنام سعياً لتعزيز العلاقات في جنوب شرق آسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يونيو 2024 01:21 مساءً - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلسلة من الاتفاقات مع نظيره الفيتنامي تو لام خلال زيارة دولة تأتي في الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى تعزيز العلاقات في آسيا لتعويض العزلة الدولية المتزايدة بسبب أعمالها العسكرية في أوكرانيا.

وقع الجانبان اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والطاقة وتغير المناخ والصحة.

قال بوتين، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، إن "تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع فيتنام يمثل دائما إحدى أولوياتنا".

وصل بوتين إلى القصر الرئاسي الفيتنامي بعد ظهر الخميس، حيث كان في استقباله أطفال المدارس وهم يلوحون بالأعلام الروسية والفيتنامية. حيث صافح هناك رئيس فيتنام الجديد تو لام واحتضنه قبل اجتماع ثنائي وإحاطة مشتركة لوسائل الإعلام.

كان بوتين قد وصل إلى هانوي في وقت مبكر من صباح الخميس قادما من كوريا الشمالية، حيث وقع هو والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اتفاقا ينص على المساعدة المتبادلة في حالة الحرب. يأتي الاتفاق الاستراتيجي الذي يمكن أن يمثل أقوى علاقة بين موسكو وبيونغيانغ منذ نهاية الحرب الباردة في وقت يواجه فيه الطرفان مواجهات متصاعدة مع الغرب.

قال السفير الروسي لدى فيتنام جينادي إس بيزديتكو، الأربعاء، حسبما نقلت وسائل الإعلام الرسمية الفيتنامية، إن روسيا حريصة على الحفاظ على "تعاون وثيق وفعال" في مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والأمن والتجارة.

أسفرت الرحلة عن توبيخ حاد من السفارة الأميركية في البلاد.

تغير الكثير منذ زيارة بوتين الأخيرة إلى فيتنام في عام 2017. وتواجه روسيا الآن مجموعة من العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة بسبب أزمة أوكرانيا.

في عام 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب. رفض الكرملين القرار ووصفه بأنه "باطل ولاغ"، مؤكدا أن موسكو لا تعترف باختصاص المحكمة.

قال نوين خاك جيانج، المحلل في معهد أي إس إي إيه إس - يوسف إسحاق في سنغافورة، إن زيارات بوتين الأخيرة إلى الصين والآن كوريا الشمالية وفيتنام هي محاولات "لكسر العزلة الدولية".

أعربت الولايات المتحدة وحلفاؤها عن مخاوف متزايدة بشأن ترتيب الأسلحة المحتمل الذي تزود فيه بيونغيانغ موسكو بالذخائر التي تشتد الحاجة إليها لاستخدامها في أوكرانيا، مقابل المساعدة الاقتصادية ونقل التكنولوجيا التي يمكن أن تعزز التهديد الذي تشكله أسلحة كيم النووية وبرنامج الصواريخ.

ينفي كلا البلدين الاتهامات بنقل الأسلحة، الأمر الذي من شأنه أن ينتهك العقوبات المتعددة التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي أيدتها روسيا سابقًا.

في الوقت نفسه، قال جيانج إن روسيا مهمة لفيتنام لسببين: إنها أكبر مورد للمعدات العسكرية للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وتساعد تقنيات التنقيب عن النفط الروسية في الحفاظ على مطالباتها السيادية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

قال براشانث باراميسواران، زميل برنامج آسيا التابع لمركز ويلسون: "تشير روسيا إلى أنها ليست معزولة في آسيا على الرغم من الحرب في أوكرانيا، وتعمل فيتنام على تعزيز علاقة تقليدية رئيسية حتى في الوقت الذي تعمل فيه أيضًا على تنويع العلاقات مع شركاء جدد".

تقيم هانوي وموسكو علاقات دبلوماسية منذ عام 1950، ويصادف هذا العام مرور 30 عامًا على معاهدة تأسيس "علاقات ودية" بين فيتنام وروسيا.

يمكن رؤية الدليل على هذه العلاقة الطويلة وتأثيرها في المدن الفيتنامية مثل العاصمة، حيث أصبحت العديد من المباني السكنية ذات الطراز السوفييتي تتضاءل أمام ناطحات السحاب، كما يقف تمثال فلاديمير لينين، مؤسس الاتحاد السوفييتي، في حديقة حيث لوح تزلج للأطفال كل مساء. درس العديد من كبار قادة الحزب الشيوعي في فيتنام في الجامعات السوفيتية، بما في ذلك رئيس الحزب ترونغ.

في مقال كتبه لصحيفة نهان دان، الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي الفيتنامي، تعهد بوتين بتعميق العلاقات بين موسكو وهانوي وأشاد بفيتنام باعتبارها "مؤيدًا قويًا لنظام عالمي عادل يعتمد على القانون الدولي، وعلى مبادئ المساواة بين كافة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

كما شكر "الأصدقاء الفيتناميين على موقفهم المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية"، في المقال الذي نشره الكرملين.