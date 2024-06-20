العالم اليوم - الذهب يتألق مع تزايد احتمالات خفض الفائدة الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 يونيو 2024 01:21 مساءً - ارتفع الذهب ولامس أعلى مستوياته في أسبوعين، الخميس، إذ زادت بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة من احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام.

وبحلول الساعة 0802 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2337.87 دولار للأونصة بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ السابع من يونيو.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئةإلى 2351.30 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد "ما زلت ميالا لتحرك سوق الذهب صعودا في ضوء الوضع الذي نحن فيه على منحنى سعر الفائدة الذي هو في ذروته حاليا".

أظهرت بيانات الأسبوع الماضي اعتدالا في سوق العمل وضغوط الأسعار، أعقبتها بيانات مبيعات تجزئة ضعيفة يوم الثلاثاء، مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي ظل باهتا في الربع الثاني.

ويتطلع الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من العوامل التي تؤكد على أن التضخم يهدأ، إذ يتجه صانعو السياسات بحذر نحو ما يتوقع معظمهم أن يكون خفضا أو خفضين لسعر الفائدة بحلول نهاية العام الجاري.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وينصب التركيز في السوق الآن على بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت غرينتش ومؤشرات مديري المشتريات غدا الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 30.25 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 986.65 دولار، وتقدم البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 916.75 دولار.